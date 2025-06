Delegada da 22ª DPRI participa da posse do novo Chefe da Polícia Civil do RS

Na tarde desta quarta-feira, 4 de junho, a Diretora da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), Delegada Cristiane de Moura e Silva Braucks, participou da cerimônia de posse do novo Chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Delegado Heraldo Chaves Guerreiro.

Durante o evento, realizado em Porto Alegre, também foi empossada a Delegada Adriana Regina da Costa como Subchefe da Polícia Civil. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da instituição, marcando um momento simbólico para a corporação.

A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Leite; do secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron; da deputada estadual Nadine Anflor, representando a Assembleia Legislativa; do Diretor do Departamento de Polícia do Interior, Delegado Cléber dos Santos Lima, além de diversas autoridades civis e militares, delegados e agentes da Polícia Civil de todo o estado.

Após o ato oficial, os convidados foram recepcionados com um jantar no restaurante Ratskeller Baumbach, em celebração aos novos nomes que assumem a liderança da Polícia Civil gaúcha.

