Governo lança nova fase do portal rs.gov.br com foco na experiência do cidadão e no uso de inteligência artificial

A GurIA, assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa, já está disponível no portal e no WhatsApp -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (5/6), no Palácio Piratini, uma nova fase do rs.gov.br , o portal unificado de serviços digitais do Rio Grande do Sul. A reformulação, apresentada pelo governador Eduardo Leite, representa um avanço na transformação digital do Estado, com a incorporação de tecnologias como inteligência artificial, ciência de dados e novos canais de relacionamento com o cidadão.

Entre os destaques da nova versão estão a GurIA, assistente virtual baseada em inteligência artificial (IA) generativa, já disponível no portal e no WhatsApp (51 3210-3939), a recomendação inteligente de serviços conforme o perfil do usuário, e a implementação de uma estratégia de comunicação proativa, em que o Estado passa a antecipar demandas da população, oferecendo informações e orientações diretamente pelos canais digitais.

Leite destacou a importância estratégica da nova fase do portal. “Estamos dando um passo decisivo para tornar o governo mais próximo e presente na vida das pessoas. A nova fase do rs.gov.br, com a GurIA, representa uma virada de chave. O Estado deixa de esperar que o cidadão venha até ele e passa a se antecipar, entender e responder com mais empatia, agilidade e inteligência”, afirmou. “Mais do que tecnologia, estamos falando de inclusão, de respeito ao tempo e à realidade de cada pessoa. A GurIA é um símbolo desse novo momento, de um governo que escuta, compreende e age, além de um Estado que facilita o acesso e torna a experiência pública mais simples, intuitiva e útil para todos”, acrescentou o governador.

Ainda durante o evento de lançamento, com a presença da secretária de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, a GurIA foi apresentada ao público por meio de um holograma interativo, em uma demonstração prática e imersiva. A assistente oferece atendimento por texto e voz, com linguagem acessível e foco em orientar o cidadão com precisão e agilidade.

Outra novidade é o Meu rs.gov.br, ambiente personalizado onde o usuário pode receber recomendações de serviços relevantes de acordo com suas preferências e histórico, além de acompanhar protocolos e acessar o histórico de atendimentos. O portal passa, assim, a oferecer uma experiência mais eficiente e adaptada à realidade de cada cidadão.

“O Rio Grande do Sul é referência nacional na oferta de serviços digitais. Com a nova estratégia, potencializada pela inteligência artificial, damos um passo além na qualificação do atendimento à população”, destacou Danielle, responsável por estruturar e coordenar a estratégia de governo digital.

A nova abordagem de relacionamento permite que o Estado se comunique de forma direta com os cidadãos por meio de WhatsApp, SMS e e-mail, enviando alertas sobre serviços, lembretes de prazos e notificações personalizadas. A ideia é que o governo vá ao encontro da população, promovendo um acesso mais oportuno e relevante aos serviços públicos.

Outras melhorias incluem o envio automático de protocolos, componentes de avaliação de serviços, e Cartas de Serviço com linguagem simplificada, tornando a navegação mais clara e acessível a diferentes públicos.

A nova organização do portal também facilita a busca por informações, com os serviços estruturados por jornadas temáticas, como Produtor Rural, Aluno, Empreendedor e Servidor Público, alinhando os serviços às necessidades específicas de cada perfil de usuário.



Estratégia digital

Desde sua criação, em 2019, o portal rs.gov.br consolidou-se como o principal canal digital de serviços do Estado, reunindo atualmente 758 serviços públicos, dos quais 96% já estão digitalizados. Os serviços digitais do governo contam com uma média de 6,9 milhões de acessos mensais e índice de satisfação de 85%.

A iniciativa vem sendo reconhecida nacionalmente, com premiações como o e-Gov2021, três primeiros lugares consecutivos no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) e presença entre os finalistas do Prêmio iBest, nas edições de 2023 e 2024.