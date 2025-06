Granizo bloqueia trechos de rodovia no RS e forma camada de gelo de até 50 centímetros

A forte queda de granizo registrada na madrugada desta quinta-feira (5) atingiu diversas cidades do Rio Grande do Sul, causando transtornos principalmente no Litoral Norte. Em Itati, na Rota do Sol, o fenômeno provocou a interdição total da RS-486, nos quilômetros 2 e 5, após a queda de árvores e a formação de uma espessa camada de gelo sobre a pista.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acúmulo de gelo chegou a cerca de 50 centímetros de altura em alguns pontos da rodovia. Um veículo ficou preso em um dos trechos interditados. Até o momento, não há registro de feridos.

Equipes do CRBM e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) atuam desde as primeiras horas da manhã na remoção das árvores e na liberação da pista, que segue bloqueada para garantir a segurança dos motoristas.

O granizo também foi registrado em outras cidades gaúchas, provocando danos, alagamentos e transtornos no trânsito. A recomendação das autoridades é que os condutores evitem trafegar por áreas afetadas até que a situação seja normalizada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.