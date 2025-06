Temporal arranca telhado de pavilhão em São Miguel Do Oeste SC

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

O espaço abrigava a pista de uma autoescola, onde havia alunos em aula no momento em que o vendaval atingiu a estrutura. O vídeo mostra a força do vento levantando toda a cobertura metálica do pavilhão e pesados de madeira caindo sobre os alunos.

Posse Há 2 horas Delegada da 22ª DPRI participa da posse do novo Chefe da Polícia Civil do RS Delegado Heraldo Chaves Guerreiro assumiu o cargo.

Planejamento Há 4 horas Governo lança nova fase do portal rs.gov.br com foco na experiência do cidadão e no uso de inteligência artificial O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (5/6), no Palácio Piratini, uma nova fase do rs.gov.br , o portal unificado de serviços digitais do ...

Geral Há 5 horas Águas do São Francisco irrigarão terras e economia local, diz ministro Segundo Waldez Góes, obras dobram a quantidade fornecida

Tempo Há 7 horas Granizo bloqueia trechos de rodovia no RS e forma camada de gelo de até 50 centímetros A forte queda de granizo registrada na madrugada desta quinta-feira (5) atingiu diversas cidades do Rio Grande do Sul.