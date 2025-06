Estado assina ordem de início da reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (4/6), a ordem de início dos serviços de elaboração de estudo, projetos e execução de reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre com a empresa Nacon Engenharia. O investimento estimado é de R$ 19,8 milhões.

A assinatura ocorreu na sede da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), em Porto Alegre. Estavam presentes o titular da pasta, Juvir Costella, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e representantes da Nacon Engenharia.

O prazo de conclusão é de até até 18 meses, conforme a liberação gradual dos espaços pela Veppo, administradora do imóvel, uma vez que as operações seguirão em pleno funcionamento durante as obras.

“O contrato simboliza mais do que uma obra de infraestrutura. É um compromisso com a retomada da mobilidade, da dignidade e da segurança para milhares de pessoas que utilizam diariamente esse importante ponto de conexão e serviço público. A reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre representa mais um passo fundamental no processo de reconstrução do Estado”, ressaltou Costella.

A obra da reforma Estação Rodoviária está no escopo do Plano Rio Grande, programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O contrato prevê a execução em Regime de Contratação Integrada (RCI), no qual a empresa vencedora faz os projetos básico e executivo e realiza a obra. A Nacon Engenharia deverá entregar os estudos técnicos iniciais em até 30 dias. Depois disso, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) terá até cinco dias úteis para analisar e emitir o aceite.

Os projetos básico e executivo deverão ser apresentados em até 60 dias, ocasião em que também serão divulgadas novas imagens com as projeções de como ficará a edificação. Com a aprovação dos projetos pelo Daer, a obra pode começar imediatamente.

O contrato contempla uma série de intervenções estruturais e funcionais no terminal, com foco na melhoria da experiência dos usuários. Entre os serviços contratados estão:

reforma das áreas de venda de passagens interestadual e intermunicipal, incluindo a remodelagem dos guichês;

recomposição da laje inferior, com o objetivo de corrigir danos estruturais agravados pelo impacto da umidade;

reforma e recuperação dos banheiros, garantindo melhores condições sanitárias e de acessibilidade;

recuperação e modernização da fachada;

impermeabilização da cobertura para prevenir novas infiltrações e proteger a estrutura da edificação;

pintura completa do prédio.

Especializada em projetos de grande porte, a empresa contratada já executou obras em diversos prédios públicos e privados na capital – como as reformas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Em 2024, a Estação Rodoviária ficou pouco mais de um mês fechada por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A situação evidenciou a necessidade de uma intervenção abrangente, com foco na segurança, na funcionalidade e no conforto de milhares de passageiros que utilizam diariamente o espaço.