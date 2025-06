Licks Advogados anuncia seis novos sócios

O Licks Advogados, especializado em propriedade intelectual, regulação e litígios estratégicos, anuncia a chegada de seis novos sócios. A movimentação reforça o compromisso do escritório com a valorização de talentos internos, o crescimento sustentável e a expansão de áreas-chave para seus clientes no Brasil e no exterior.

Os novos sócios são: Carolina Mendes, Felipe Oquendo, Gabriela Monteiro, Isabella Bonisolo, Matheus Ramalho e Wallace Wu. Com base em formação acadêmica e experiência prática, os profissionais desenvolvem diferentes frentes de especialização do escritório.

Especialização e trajetória consolidada no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Carolina Mendes atua no contencioso de patentes. Professora adjunta da Uerj e doutora em Direito Processual, Carolina se dedica a fazer a interface entre academia e prática jurídica.

Também no Rio, Felipe Oquendo trabalha com contencioso de patentes. Mestre em Propriedade Intelectual e com passagens por outros escritórios especializados, Felipe agrega sua experiência a uma das áreas mais estratégicas da banca.

Com duplo doutorado — em Direito Processual (Uerj) e Direito Empresarial (USP) —, Matheus Ramalho lidera a nova prática de Direito Empresarial do escritório, com foco em litígios estratégicos e consultoria contratual a clientes nacionais e estrangeiros.

Mestre e especialista em diferentes áreas do Direito, como imobiliário, marítimo e contratos, Wallace Wu reforça a estratégia de ampliação das áreas de atuação do escritório.

Fortalecimento das operações em São Paulo

Na capital paulista, Gabriela Monteiro e Isabella Bonisolo se tornam sócias após anos de dedicação ao escritório. Mestre em Direito da Regulação, Gabriela atua com Direito Regulatório, antitruste e propriedade intelectual. Já Isabella, mestre em Direito Civil, dedica-se a litígios complexos envolvendo patentes, com ênfase nos setores farmacêutico e do agronegócio.

"Ao apostar na valorização interna e na diversificação de competências, o Licks Advogados se prepara para um novo ciclo de crescimento, alinhado aos desafios regulatórios e tecnológicos do ambiente jurídico contemporâneo", afirma Otto Licks, sócio fundador.