Santa Catarina inicia cooperação bilateral com o Cantão de Berna na Suíça

Fotos: Richard Casas / GVG

O Estado de Santa Catarina e o Cantão de Berna iniciaram diálogo bilateral para cooperação nas áreas de intercâmbio econômico e colaborações científico-tecnológicas. Para isso, um memorando de entendimento foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm, representando o governador Jorginho Mello, e pelo vice-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Berna (Berninvest), Jean-Philippe Devaux, na manhã desta quarta-feira, 4, em Florianópolis.



Com 346 municípios, o Cantão de Berna é uma das 26 unidades federadas da nação europeia. Segunda divisão administrativa mais populosa da Suíça, a região conta com aproximadamente 1 milhão de habitantes e tem cerca de 5.958 quilômetros quadrados.



“Hoje demos mais um passo para o fortalecimento de Santa Catarina no exterior. Iniciar relações bilaterais com o Cantão de Berna, que é uma das principais unidades administrativas da Suíça, é algo muito significativo. Reforça o compromisso que o governador Jorginho Mello e eu assumimos para atrair investimentos estrangeiros aqui em nosso estado e para abrirmos portas para empresas catarinenses em um dos países mais desenvolvidos do mundo”, afirmou a vice-governadora.



Marilisa destacou que a Suíça tem um vínculo histórico com Santa Catarina. “Em 1851, 75 suíços e 43 alemães, junto com alguns noruegueses, austríacos, escandinavos, belgas, franceses e holandeses chegaram ao estado e fundaram Joinville, a cidade onde nasci e vivi toda minha vida. Isso me faz ter mais uma certeza: o que estamos começando hoje vai ser um sucesso”, disse Marilisa.



O vice-presidente da Berninvest citou que, apesar da distância de cerca de 7 mil quilômetros entre a Suíça e o Brasil, Santa Catarina e o Cantão de Berna possuem muitos pontos em comum. “Na área de tecnologia, que é avançada nas duas regiões, por exemplo. Mas vamos trabalhar também para somar forças para fazermos um mundo melhor por meio da medicina e da agricultura”, assegurou.



O secretário adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Emerson Luis Pereira, destacou que o governador Jorginho Mello tem orientado a Secretaria a se aproximar de países estratégicos. Por isso, a opção pela Suíça que, na visão dele, é um exemplo para o mundo, um dos países com maior qualidade de vida. De acordo com Pereira, o fato do memorando de entendimento iniciar já com um plano de ação anexo é altamente significativo. “Para que se tenha de fato ações concretas que vão resultar em grandes ganhos para o Estado de Santa Catarina”, explicou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Desenvolvimento conjunto

Os laços econômicos e culturais entre o Brasil e a Suíça foram a base do documento, que passou a vigorar imediatamente e tem duração inicial de dois anos. Além disso, o dinamismo e o potencial econômico tanto de Santa Catarina quanto do Cantão de Berna serviram para consolidar a parceria que projeta o desenvolvimento conjunto dos signatários.



Durante a assinatura, foi destacado o potencial da iniciativa para produzir crescimento econômico e para a geração de empregos nas duas regiões. Outro resultado previsto é o incentivo à inovação e ao empreendedorismo.



A Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos e a Berninvest serão os responsáveis pela execução prática do acordo. Entre as ações necessárias estão a criação de um grupo de trabalho com autoridades públicas e equipes técnicas catarinenses e suíças para o desenvolvimento dos projetos de cooperação e a discussão de melhores práticas, serviços, tecnologias e modelos de replicabilidade.



O memorando prevê também a colaboração para a definição de metas, parâmetros e resultados claros e o intercâmbio de especialistas e promoção de visitas técnicas de ambos os signatários. Será necessária ainda a criação de um mecanismo de consulta bilateral, em que cada participante se reveze na organização dos temas para discussões e intercâmbios sobre projetos de interesse mútuo.

