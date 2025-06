Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Invest RS destacam inovação e atração de investimentos na Gramado Summit

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o presidente da Invest RS , Rafael Prikladnick, apresentaram, nesta quarta-feira (4/6), o painel “A inovação no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS”, durante a Gramado Summit 2025. O Estado é correalizador do evento, focado em tecnologia e empreendedorismo. A Gramado Summit reúne 300 palestrantes e 600 expositores que abordam temas como inteligência artificial, marketing, varejo e avanços tecnológicos.

Durante a apresentação, Polo e Prikladnick explicaram como o Plano fomenta a tecnologia e a inovação para promover avanços na economia e a atuação da agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul neste contexto.

Sobre o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS , Polo ressaltou seu caráter colaborativo, com a participação da sociedade gaúcha em sua formulação. O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) também destacou que o Plano é um projeto de Estado, não de governo, e que serve de guia para alavancar o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Também foram pontuados os cinco habilitadores que compõem o Plano – capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais – e o mapeamento das potencialidades e oportunidades do Estado.

Polo explicou como a inovação está sendo trabalhada – dentro das diretrizes do Plano – para se converter em desenvolvimento e atração de investimentos. Ele citou o projeto da Scala Data Centers, que irá instalar a primeira cidade de data center da América Latina em Eldorado do Sul (com uma parte em Charqueadas), e o recente anúncio de que o Rio Grande do Sul será o primeiro Estado da Região Sul a receber o cabo submarino de conexão internacional das empresas Meta e V.Tal. A infraestrutura posiciona Porto Alegre como um novo hub de conectividade no continente sul-americano.

Iniciativas como essas consolidam ainda mais o ambiente de negócios inovador que tem sido construído no Estado. O secretário também lembrou que o Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar na categoria Inovação no Ranking de Competitividade dos Estados de 2024, organizado pelo Centro de Liderança Política (CLP). "O futuro do Rio Grande do Sul passa pela inovação. Estamos fortalecendo o ecossistema empreendedor inovador, investindo na modernização do Estado e impulsionando pesquisas tecnológicas para nos tornarmos um local cada vez mais competitivo e atrativo para os investidores nacionais e internacionais”, disse Polo.

Prikladnicki explicou que a Invest RS foi criada para executar políticas públicas voltadas à atração de investimentos e promoção comercial do Estado, trabalhando para promover os produtos gaúchos no mercado internacional. “A inovação é um dos vetores da nossa estratégia de desenvolvimento, a partir de um reconhecido potencial que o Rio Grande do Sul possui, no Brasil e no mundo. Nosso desafio é fazer transbordar esta capacidade inata e em expansão para os demais setores econômicos, tradicionais ou não, criando uma vertente comum de crescimento. A Invest RS está trabalhando nesta direção, identificando oportunidades e prospectando novos mercados”, afirmou o presidente da agência.

Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS

Lançado pelo governador Eduardo Leite em 30 de outubro de 2024 , o projeto tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do Estado, gerar emprego e renda por meio de estratégias focadas no aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e, consequentemente, refletir no crescimento econômico. O Plano tem cinco habilitadores (capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais), além dos três pilares:

Econômico: analisa a trajetória de crescimento do PIB a partir dos componentes de força de trabalho e produtividade;

Inclusivo: analisa indicadores de renda e mercado de trabalho incluindo visão por região funcional para indicadores selecionados;

Sustentável: analisa oportunidades selecionadas no contexto ambiental do Estado e seu posicionamento em termos de resiliência climática.

As iniciativas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável refletem o compromisso conjunto de fortalecer o Estado e ampliar as oportunidades para a população. O projeto ainda foi ressignificado diante dos desafios impostos pelas recentes catástrofes meteorológicas, que impuseram uma revisão da estratégia à luz das novas necessidades.