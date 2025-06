Projeto amplia uso da Força Nacional de Segurança e de tecnologias para vigilância nas fronteiras

Câmara Há 4 horas Fórum Parlamentar do BRICS terminará nesta quinta com documento para governança global Também ocorrem nesta quinta-feira debates sobre inteligência artificial, segurança, clima e sustentabilidade

Câmara Há 6 horas Países do BRICS pedem mais voz no sistema financeiro global Integrantes do bloco querem maior poder decisório em organismos como o FMI e o Banco Mundial