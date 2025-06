Governador abre negociação para reabertura do mercado Chinês

Foto: Nohlan Hubertus / SAN

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, esteve reunido nesta quarta-feira, 4, com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, na embaixada chinesa em Brasília. O encontro teve como pauta principal as robustas medidas de prevenção da gripe aviária adotadas por Santa Catarina, mesmo diante de casos registrados no estado vizinho, Rio Grande do Sul.

O embaixador Zhu Qingqiao expressou o reconhecimento da China pela importância de Santa Catarina. Ele destacou que, apesar de ser um estado pequeno, Santa Catarina representa 10% de todas as importações brasileiras para a China. O embaixador agradeceu às informações prestadas pelo governo catarinense e disse estar impressionado com o cuidado adotado pelo estado. Ele também ressaltou que a China confere grande importância ao controle sanitário animal. Zhu Qingqiao informou ainda que encaminhará todas as informações recebidas para as autoridades competentes na China. O embaixador assegurou que as ações estão alinhadas às regras internacionais, aos regulamentos chineses e aos acordos bilaterais existentes para o tratamento da questão sanitária.

Durante a reunião, Jorginho Mello também mencionou sua próxima visita à China nos próximos dias e solicitou o apoio da embaixada para agendar reuniões em ministérios chineses.

Foto: Reprodução/Secom SC

Participaram do encontro, além do governador e do embaixador, assessores de ambas as partes, a presidente da Cidasc, Celles Regina, a secretária de Articulação Nacional, Vania Franco, o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, e o secretário adjunto de Agricultura, Admir Edi Dalla Cort.

A comitiva deve visitar ainda nesta quarta, os embaixadores da União Europeia, Japão, México e Coréia do Sul.