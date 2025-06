Pavimentação da ERS-373 encurtará trajeto entre Porto Alegre e Gramado e impulsionará turismo e negócios

A ligação entre Porto Alegre e a Região das Hortênsias vai ficar mais rápida com a pavimentação da ERS-373. A nova rota encurtará em 20 quilômetros a viagem a capital e Gramado, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul. O benefício é um dos resultados do investimento de R$ 57 milhões do Tesouro do Estado na pavimentação e recuperação da via. Além de encurtar a distância, a obra trará mais segurança e conforto para os motoristas que transitam pela região.

Essa reportagem é a segunda da série que aborda os investimentos do Plano Rio Grande em estradas . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o plano é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Pavimentação nos 17 quilômetros entre Gramado e Santa Maria do Herval são executadas pelo Daer com recursos do Plano Rio Grande -Foto: Luís André/Secom

As obras nos 17 quilômetros entre Gramado e Santa Maria do Herval estão sendo executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Hoje, restam apenas 300 metros dos 10 quilômetros de pavimentação previstos. Dos sete quilômetros de recuperação asfáltica, dois serão concluídos no primeiro semestre, e os demais no segundo semestre. A conclusão total da obra está prevista para o primeiro semestre de 2026.

"Essa iniciativa traz mais estímulo para uma região turística importante do nosso Estado. Certamente irá gerar mais negócios e qualidade de vida para a população de Gramado e Santa Maria do Herval, além de fomentar o desenvolvimento agropecuário da região”, ressaltou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Avanços na obra

O turismo rural surge como uma das áreas impulsionadas pela pavimentação da rodovia. Com o avanço da obra, os benefícios começam a ficar visíveis para a comunidade, como afirma Roselaine Sander, que reside às margens da ERS-373.

Ela está entre os moradores que planejam aproveitar o fluxo maior de visitantes: transformou a propriedade em um espaço de lazer com café colonial e contato com a natureza. "Não tem mais barro, a gente não convive mais com a poeira do dia a dia. Então, melhorou muito", afirmou.

Roselaine fez melhorias na propriedade às margens da rodovia para atrair turistas -Foto: Luís André/Secom

Otimista com as mudanças, ela acredita em melhorias para o município e para toda a região. "Isso vai melhorar muito para o nosso município. Com o desenvolvimento, vai ter mais gente investindo, pois moramos perto das cidades turísticas de Gramado e Canela. Isso era um desejo antigo dos meus pais, e agora estamos felizes em ver que o asfalto é realidade", projetou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destaca que o trabalho está seguindo em bom ritmo, com serviços tanto na pavimentação quanto na recuperação em trecho de asfalto antigo. “Com o trabalho feito até aqui, é possível perceber o impacto na região, e isso é um estímulo para continuarmos”, destacou.

Investimentos do Plano Rio Grande em estradas

Série de reportagens percorre regiões gaúchas e mostra histórias reais de quem vivencia os benefícios dos investimentos do Plano Rio Grande em estradas, com a melhoria na mobilidade, na economia e no dia a dia da população.