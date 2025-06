O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual atualiza o prognóstico meteorológico para os próximos dias no RS

Entre esta quarta (4) e quinta-feira (5), as instabilidades seguem atuando na metade norte do Rio Grande do Sul, com chuva de moderada a forte intensidade e aumento da condição de temporais isolados associados à queda de granizo.

No final da tarde e na noite de quarta-feira (04), uma área de baixa pressão combinada ao fluxo de umidade vindo do norte do País favorece instabilidades no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Nordeste, Vales, Serra e Centro do Estado, com chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas, queda de granizo e eventuais rajadas de vento (50 a 70 km/h associados às instabilidades). Os acumulados variam de 20 a 50 mm/dia.

Na madrugada e parte da manhã de quinta-feira (05), o aprofundamento de um sistema de baixa pressão e o avanço de uma frente fria mantém a chuva moderada a forte, com temporais isolados, descargas elétricas, queda granizo e possibilidade de rajadas de vento de até 70 km/h associadas às instabilidades nas Missões, Noroeste, Centro-Norte e Nordeste. No Centro, Vales, Serra e Região Metropolitana de POA, há chuva moderada a forte com trovoadas. Os acumulados entre 20 e 60 mm/dia, podendo pontualmente chegar aos 80 mm/dia em parte do Noroeste e Norte.

