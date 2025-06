Motta: encontro dos parlamentos do BRICS fortalece a aliança global e o multilateralismo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o encontro entre os chefes de parlamentos que integram o BRICS contribui para fortalecer a aliança global entre os países que compõem o bloco e, também, o multilateralismo.

Segundo Motta, o Parlamento cumpre um papel fundamental no ordenamento global e ajuda a regulamentar e discutir temas como o combate à pobreza e à fome, o aquecimento global, a sustentabilidade e as mudanças climáticas. Para ele, o legado desse encontro é incalculável.

“Temos 40% do movimento econômico do planeta sendo protagonizado por esses países, o que faz com que essa reunião possa ser mais consistente e mais sólida para trazer para o nosso povo prosperidade do ponto de vista econômico”, defendeu o presidente.

“Temos uma inovação com o encontro de mulheres dos parlamentos do BRICS. Inova na participação feminina, inova com o encontro dos presidentes das comissões de Relações Exteriores e agrega muitos assuntos”, disse.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu o fortalecimento de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo ele, a relação interparlamentar entre os países do BRICS é fundamental para construção de uma agenda capaz de enfrentar o G7 – grupo formado pelas sete maiores economias industrializadas do mundo.

“Esse é um passo importante para que o Parlamento brasileiro e todos os demais que compõem o BRICS possam efetivamente tomar a dianteira nessas discussões globais que estão sendo feitas”, afirmou Alcolumbre.