Davi Alcolumbre defende fortalecimento do Brics e de organismos internacionais

Os presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já estão no Salão Negro do Congresso Nacional para receber as delegações que vão participar da abertura do 11º Fórum Parlamentar do Brics. A sessão no Plenário do Senado está marcada para as 10h30 desta quarta-feira (4).

Para Davi Alcolumbre, o Fórum Parlamentar “é um passo muito grande” para os países que compõem o bloco e convidados. Ele defendeu o fortalecimento de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

— Esse encontro dos parlamentos se dá a cerca de 30 dias da reunião dos chefes de Estado dos Brics no Brasil, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Esse é um passo muito grande no sentido de que o parlamento brasileiro — e também os parlamentos de todos os países que compõem os Brics e os convidados — possam efetivamente tomar a dianteira nas discussões globais que estão sendo feitas. Um caso concreto é o fortalecimento dos organismos internacionais. É preciso que eles estejam fortes. É preciso que a ONU e a OMC estejam fortes. É preciso que o FMI tenha a participação desses países — afirmou.

Alcolumbre disse ser papel do Parlamento definir regras para a regulamentação do uso de inteligência artificial e das redes sociais. A declaração ocorre no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento sobre a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros.

— Temos uma discussão que é necessária fazermos agora sobre a inteligência artificial. Hoje, estamos vivendo um dilema da regulação redes sociais. É preciso estarmos na dianteira sobre a regulação da inteligência artificial, e isso também é papel fundamental e principal do Parlamento. Essa agenda na relação interparlamentar que estamos promovendo no Brasil é, sem dúvida nenhuma, um passo gigantesco nesta construção — afirmou.

Para o presidente do Senado, eventos como 11º Fórum Parlamentar fortalecem o papel dos Brics no “enfretamento salutar” aos países que compõem o G7 — grupo dos países mais industrializados do mundo.

— Quando a gente fala nos Brics, estamos falando de 40% do Produto Interno Bruto global. Estamos falando de 50% da população mundial. Os Brics, direta ou indiretamente, estão se posicionando para fortalecer esses países no enfrentamento ao G7, um enfrentamento salutar. Um enfretamentos de países que se unem nesta relação, que vai permear o futuro da humanidade — disse.