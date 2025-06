Projeto determina que ISS sobre serviços de guincho e guindaste seja pago no local da obra

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 92/24 prevê que os serviços de guincho, guindaste e içamento passem a pagar o Imposto sobre Serviços (ISS) no local de execução da obra, e não no local da sede da empresa. A proposta, já aprovada no Senado, está em análise na Câmara dos Deputados.

O texto é de autoria do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) e altera a Lei do ISS . Segundo Bagattoli, a norma atual gera dúvidas sobre o local de cobrança do imposto, especialmente em relação às atividades que envolvem mais de um serviço.

Ele afirma que essa indefinição tem levado a uma disputa fiscal entre os municípios. “O projeto pode resolver esse conflito tributário e prevenir a dupla tributação”, avalia o senador.

Próximos passos

A proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois, seguirá para o Plenário da Câmara.