Presidentes de comissões de Relações Exteriores discutem investimentos no BRICS

O 11º Fórum Parlamentar do BRICS prossegue nesta tarde com reuniões de mulheres parlamentares e dos presidentes de comissões de Relações Exteriores dos parlamentos dos países do bloco.

Os presidentes das comissões de Relações Exteriores vão realizar duas sessões de trabalho para discutir os seguintes temas:

Promoção de Investimentos e Transferência de Tecnologia Para o Desenvolvimento Sustentável; e

Instrumentos Financeiros para um BRICS Mais Resiliente e Sustentável.

Pela manhã, o debate foi sobre o comércio entre os países do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

Já as mulheres parlamentares vão discutir:

Fortalecendo as Mulheres para enfrentar a Crise Climática: Perspectivas do BRICS e;

Construindo o futuro: as Mulheres Parlamentares e a Agenda BRICS 2025.

