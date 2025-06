Com investimento R$ 50 milhões do Estado, obras no acesso a Barão do Triunfo seguem em ritmo acelerado

O governo estadual está investindo R$ 50 milhões numa obra aguardada há décadas pelos moradores de Barão do Triunfo, na região sul do Estado: a pavimentação do acesso municipal pela ERS-711. As intervenções no trecho de 20 quilômetros até Mariana Pimentel seguem em andamento, e são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Os serviços contam com quatro quilômetros de terraplenagem e drenagem já concluídos, além de 2,5 quilômetros de base e sub-base finalizados. Os trabalhos avançam no sentido Mariana Pimentel – Barão do Triunfo. A próxima etapa nesse segmento será a aplicação da capa asfáltica.

“A pavimentação é vital para o crescimento econômico e o bem-estar dos cidadãos de Barão do Triunfo e Mariana Pimentel. Ao facilitar o transporte da produção agrícola (como o tabaco, o milho e o feijão) e o escoamento da pecuária, impulsionamos as cadeias produtivas e abrimos novas oportunidades de desenvolvimento para as comunidades rurais”, detalha o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta o rigor na execução dos trabalhos. “A sequência dos serviços está alinhada ao cronograma estabelecido, com fiscalização técnica permanente, para assegurar a qualidade e a conformidade com as normas de engenharia rodoviária. A expectativa é que, com as condições climáticas favoráveis, os próximos trechos avancem com celeridade”, projeta.

Repercussão nos municípios

A expectativa pela conclusão da obra é grande entre os moradores e comerciantes das duas cidades. Para Bruna Silveira, pintora e moradora de Mariana Pimentel, a pavimentação representa um facilitador para o dia a dia. "Não temos banco em Mariana Pimentel, por exemplo, então precisamos ir até Barão do Triunfo. O mesmo acontece com mercados maiores e atendimento médico", conta.

Para Bruna, moradora de Mariana Pimentel, pavimentação facilitará o dia a dia -Foto: Divulgação Daer

Mas Bruna já percebe o impacto das intervenções. "Mesmo ainda sem o asfalto, as obras já melhoraram o deslocamento. A movimentação das máquinas nos deixou muito felizes, pois nos deu a certeza de que a obra está saindo", destaca.

O sentimento é compartilhado pelo empresário Elias Carmona. "Vai trazer progresso, principalmente aos nossos agricultores que plantam tabaco e batata-doce – além de beneficiar comércio, que terá mais movimento", comemora.

Acessos asfálticos no RS

O acesso a Barão do Triunfo está entre as 19 ligações asfálticas em andamento no Estado. Desde 2019, outras 24 foram entregues, e o governo se prepara para iniciar mais oito acessos.

As obras na ERS-711 são parte de uma série especial sobre os acessos asfálticos no RS, destacando a importância dessas melhorias para o progresso regional.