Comissão aprova projeto que impede distribuidoras de energia de repassar perdas para contas de luz

Câmara Há 8 horas Abertura oficial do Fórum Parlamentar do BRICS ocorre na manhã desta quarta-feira Durante a tarde, haverá debates sobre desenvolvimento econômico e aliança pela saúde global

Câmara Há 9 horas Hugo Motta se reúne com parlamentares da China e dos Emirados Árabes Presidente da Câmara conversou sobre a construção de um mundo mais pacífico e justo e sobre a atração de investimentos para o Brasil