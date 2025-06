Gabriel Souza inaugura obra de revitalização da Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí

A obra de três quilômetros na avenida contou com investimentos de R$ 2,5 milhões do governo do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Nesta segunda-feira (2/6), o vice-governador Gabriel Souza participou da cerimônia de inauguração da reforma de três quilômetros da Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí. A obra contou com investimentos de R$ 2,5 milhões do Estado. No município, Gabriel também visitou as reformas de ampliação do refeitório da Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré.

Gabriel destacou a importância de um investimento desse porte em um dos principais municípios da região litorânea e que, todos os anos, recebe milhares de veranistas e turistas. “A obra foi realizada em um curto espaço de tempo. Agora, a avenida está muito bem sinalizada, com pavimento de altíssima qualidade que certamente vai suportar todo o volume de veículos que aqui passa. Eu sempre digo, a avenida de entrada e saída da cidade precisa ser o cartão postal, é a primeira impressão que fica. Além de melhorar a mobilidade e a segurança dos moradores, uma cidade com vias bem cuidadas também é um estímulo para que os visitantes queiram voltar”, afirmou o vice-governador.

Gabriel ressaltou que revitalização na avenida melhora a mobilidade e a segurança dos moradores -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A avenida, principal via de acesso a Tramandaí, recebeu R$ 2,5 milhões em recursos do governo do Estado dentro do contrato de conservação das rodovias pavimentadas. A obra incluiu a substituição completa do asfalto, nivelamento e sinalização, entre outros serviços.

O prefeito de Tramandaí, Juarezinho Marques, destacou a importância da parceria entre os municípios para grandes obras, como a que ocorreu na Avenida Fernandes Bastos. "O município de Tramandaí precisava, há muitos anos, da recuperação dessa via que é a entrada da nossa cidade. Certamente a requalificação viária vai trazer muito mais qualidade para o trânsito, melhorar a vida dos moradores e veranistas", avaliou.

Obra de ampliação do refeitório da Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré recebeu R$ 256 mil do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador também visitou as obras de ampliação do refeitório da Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré. Os recursos, no valor de R$ 256 mil, são do Tesouro do Estado. “A ampliação do refeitório vai dar mais condições para receber as crianças que se alimentarão com uma merenda de alta qualidade. O governador Eduardo Leite já dobrou o valor da merenda escolar no seu governo anterior dentro do entendimento de que a nutrição das crianças está diretamente relacionada ao aprendizado”, disse Gabriel. A obra deverá ser concluída neste mês.