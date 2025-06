Senado vai homenagear instituições pró-vida e a Marcha Nacional pela Vida

Com a proibição do aborto entre suas pautas, Marcha Nacional pela Vida já teve 17 edições - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Senado fará na segunda-feira (9), às 16h, uma sessão especial em homenagem às instituições que atuam na defesa da vida, da família e da dignidade humana. A solenidade também celebrará a 18ª edição da Marcha Nacional pela Vida, marcada para o dia 10 de junho, em Brasília.

O requerimento para a homenagem ( RQS 366/2025 ) foi apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e contou com o apoio de outros senadores. A sessão será realizada no Plenário e tem como objetivo reconhecer o trabalho de entidades de todo o Brasil que se dedicam à promoção da vida desde a concepção até seu fim natural. Segundo o parlamentar, trata-se de uma oportunidade de valorizar o empenho de grupos e cidadãos que atuam em defesa dos direitos humanos, especialmente do direito à vida.

“As instituições pró-vida têm desempenhado papel fundamental no amparo a mães em situação de vulnerabilidade, na orientação e apoio às famílias, e na promoção de políticas públicas que valorizem e protejam a vida em todas as suas etapas. Ao longo dos anos, essas entidades têm atuado com seriedade, dedicação e compromisso, promovendo ações concretas que impactam positivamente a sociedade”, destacou Girão.

Ainda na justificativa, o senador afirma que a Marcha Nacional pela Vida reúne milhares de pessoas em um ato pacífico e democrático na capital federal. A mobilização, segundo ele, busca expressar o compromisso de diversos segmentos da sociedade com os princípios fundamentais da proteção à vida e da promoção da dignidade humana.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira