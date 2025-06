Congresso vai homenagear Mãe Stella de Oxóssi

O Congresso Nacional realiza na quinta-feira (12), às 14h, sessão solene destinada a homenagear o centenário de nascimento de Mãe Stella de Oxóssi, uma das mais importantes lideranças religiosas do Brasil, reconhecida por sua contribuição para a cultura afro-brasileira e para a luta contra a intolerância religiosa.

A sessão será realizada por iniciativa do senador Jaques Wagner (PT-BA), do deputado Bacelar (PV-BA) e da deputada Lídice da Mata (PSB-BA).

Nascida Maria Stella de Azevedo Santos em 2 de maio de 1925, Mãe Stella foi a quinta ialorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, um dos mais importantes do Brasil. Iniciada no candomblé aos 14 anos, recebeu o nome espiritual de Odé Kayodê, que significa "o caçador que traz alegrias", refletindo sua missão de disseminar conhecimento e fortalecer a cultura afro-brasileira. Mãe Stella de Oxóssi morreu em 2018.

Ela foi pioneira na educação ao fundar a Escola Eugênia Anna dos Santos, dentro do Ilê Axé Opô Afonjá, antecipando os objetivos da Lei 10.639, de 2003 , que tornou obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no ensino básico.

Igualdade racial

O compromisso de Mãe Stella de Oxóssi com a educação e preservação da memória afro-brasileira a consolidou como referência na promoção da igualdade racial e no fortalecimento das religiões de matriz africana, ressaltam os parlamentares no requerimento de homenagem à líder religiosa ( REQ 7/2025 – Mesa ).

Os autores do requerimento destacam ainda que a homenagem à Mãe Stella de Oxóssi visa fortalecer o compromisso do Congresso Nacional com a valorização das mulheres negras, historicamente invisibilizadas na construção da nossa identidade nacional e importantes agentes do verdadeiro processo de transformação e reconstrução da sociedade brasileira, bem como das tradições afro-brasileiras e da luta contra a intolerância religiosa.

“Caçadora de alegrias”

Autora de diversos livros e artigos sobre religião e cultura afro-brasileira, Mãe Stella de Oxóssi tornou-se uma intelectual respeitada, contribuindo para a valorização e preservação das tradições africanas no Brasil. Seu legado ultrapassou as fronteiras do candomblé e alcançou a academia, o setor público e a sociedade em geral, sendo um símbolo de resistência e sabedoria. Guiada pelo princípio de Oxóssi, Mãe Stella atuou como verdadeira "caçadora de alegrias", promovendo a valorização do povo negro, da educação e da religião de matriz africana.

Sua luta contra a intolerância religiosa e o racismo a fez receber diversas honrarias, incluindo o Prêmio Camélia da Liberdade, a Medalha Zumbi dos Palmares e a Ordem do Mérito Cultural. Em 2013, Mãe Stella de Oxóssi tornou-se a primeira ialorixá a ocupar uma cadeira na Academia de Letras da Bahia.