Mortes por dengue no RS chegam a 30

O Rio Grande do Sul já registra 30 óbitos em decorrência de dengue em 2025. As últimas confirmações, conforme o Painel de Casos de Dengue RS, ocorreram em Cachoeira do Sul, que chega a quatro mortes; Sapucaia do Sul, que acumula duas; e Nova Araçá, que registrou o primeiro óbito pela doença neste ano. Na sexta-feira, já havia sido confirmado o 12º óbito por dengue em Porto Alegre, pela Diretoria de Vigilância em Saúde da prefeitura. Era um homem de 81 anos, com comorbidades. Ainda não há informações sobre as mortes confirmadas neste fim de semana nas demais cidades.

O Estado tem 474 municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Em 2025, já foram notificados 104.408 casos suspeitos, dos quais 24.955 foram confirmados. As demais mortes ocorreram em Viamão (3), Alvorada (2), Aratiba, Cachoeirinha, Canoas, Erechim, Estrela e Novo Hamburgo (1 em cada).

