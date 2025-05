Meio ambiente terá destaque nos debates do 11º Fórum Parlamentar do BRICS

Entre os dias 3 e 5 de junho, o Congresso Nacional vai receber o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Realizado desde 2015, o fórum parlamentar é um evento preparatório para a reunião de cúpula, que neste ano acontecerá no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho.

Anfitrião do encontro e ocupando a presidência do grupo este ano, o Brasil sugeriu quatro eixos prioritários para o Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente do BRICS: combate à desertificação; poluição plástica e gestão de resíduos; preservação dos serviços ecossistêmicos; e a construção de uma liderança coletiva para a ação climática, alinhada à Agenda 2030. Esses temas serão debatidos também no fórum parlamentar, em Brasília, como explica a consultora do Senado Laís Sacramento.

"Todas as medidas e ações que são executadas nos países inevitavelmente passam por seus parlamentos. Este é o momento de discutir ações integradas, trocar experiências e boas práticas parlamentares, definir e identificar instrumentos que são relevantes, orientar as discussões dentro de temas que são pertinentes; por exemplo, os eventos extremos da natureza que acontecem como uma consequência imediata da mudança do clima, a questão da desertificação."

Na terça-feira (3), estão previstas a Reunião de Mulheres Parlamentares do BRICS, que vão discutir o fortalecimento das mulheres para enfrentar a crise climática; e uma dos presidentes de comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS sobre a "Promoção de Investimentos e a Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável". E logo em seguida, os parlamentares vão debater os instrumentos financeiros para um BRICS mais resiliente e sustentável".

Já no dia 5 de junho, vai ocorrer o "Diálogo Interparlamentar do BRICS sobre Clima e Sustentabilidade".

Debates que, segundo Laís Sacramento, devem colocar em destaque os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e as metas para erradicação da pobreza no planeta.

"Eles trazem de forma ampla questões imediatamente ambientais, mas também outras questões que dialogam, como cidades sustentáveis, fome e proteção de crianças e mulheres, a questão também da igualdade de gênero, a justiça climática."