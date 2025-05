Correios atendem aposentados que buscam reembolso de descontos indevidos

A partir desta sexta-feira (30), os Correios passaram a atender aposentados e pensionistas do INSS que desejam verificar descontos indevidos em seus benefícios e solicitar a devolução dos valores. O serviço está disponível em cerca de 5 mil agências, cobrindo quase 70% dos municípios do país. Os postos do INSS não participam dessa ação.

A iniciativa visa ampliar o acesso ao serviço, especialmente para quem tem dificuldades com tecnologia. O atendimento digital pelo app Meu INSS e pelo telefone 135 segue ativo. Os endereços das agências participantes podem ser consultados nos sites dos Correios, do INSS ou pelo 135. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, destacou que a ação busca garantir justiça e acolhimento aos mais vulneráveis.