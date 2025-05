Presídio de Sarandi descarta possibilidade de surto de tuberculose entre apenados

Foi descartada a possibilidade de um surto de tuberculose entre os apenados do Presídio Estadual de Sarandi, no norte do Estado.

Desde a última semana a unidade prisional enviou 42 amostras para detecção da doença em Porto Alegre, um caso foi confirmado enquanto 39 tiveram resultado negativo. Ainda restam dois resultados a serem liberados.

A suspeita havia sido levantada após a morte de um apenado de 52 anos no dia 22, e outras duas internações com suspeita da doença na semana passada. Os dois seguem internados em estado estável, porém testaram negativo para a doença.

Quanto à morte, ainda não há confirmação do diagnóstico de tuberculose. Conforme informações repassadas pela Polícia Penal, ele estava internado há dois dias com sintomas respiratórios.

A cela onde ele estava segue isolada para prevenção e, até o momento, nenhum dos apenados que dividiam o espaço testaram positivo.

Relembre o caso

O Presídio Estadual de Sarandi adotou protocolos preventivos para conter uma possível epidemia de tuberculose entre os detentos na última semana. Uma cela foi isolada e 42 detentos passaram por exames, após uma morte e dois apenados precisaram de atendimento médico com suspeita da doença.

O isolamento faz parte de um protocolo de 10 dias, que impede que os apenados troquem de cela neste período, para evitar uma possível contaminação. O convívio no pátio da unidade segue liberado. As visitas também estão mantidas, com restrição apenas para as visitas íntimas.

As medidas seguem até a liberação dos dois exames.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.