Heinze cobra solução para dívida dos agricultores gaúchos

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) fez um apelo para que a equipe econômica apresente uma proposta viável para a renegociação das dívidas dos agricultores gaúchos. O parlamentar alertou, na quarta-feira (28) em Plenário, que a maior parte dos vencimentos desses empréstimos já está ocorrendo.

— Na semana passada, já havia sido prometida uma resolução do Banco Central que resolveria o impasse deste momento. Não saiu. As contas venceram em abril, estão vencendo em maio, e o grosso das dívidas vence no final deste mês, nesta semana.

Segundo Heinze, os pedidos foram encaminhados aos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Também disse que tratou desse assunto junto com o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), durante audiência pública na Comissão de Agricultura (CRA) com o ministro Fávaro.

O ministro da Agricultura afirmou, de acordo com Heinze, que o Ministério do Planejamento já deu um parecer técnico a favor da prorrogação das dívidas para quem teve a produção afetada por quatro estiagens extremas e uma enchente.

Os produtores gaúchos prometem aumentar os protestos e paralisar as atividades nesta semana se não houver uma solução, conforme relato do senador. Um ato foi marcado para esta sexta-feira (30), com máquinas agrícolas expostas nas rodovias e faixas pedindo a securitização das dívidas. Segundo Heinze, por conta dos atrasos nos pagamentos, os produtores gaúchos não estão conseguindo novos créditos e acesso ao Plano Safra.

Heinze informou que o senador Paulo Paim (PT-RS) está colaborando com a demanda e renovou o apelo por uma solução por parte da equipe econômica do governo, incluindo também o ministério do Planejamento.