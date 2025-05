Câmara e Senado se unem na cobertura do 11º Fórum Parlamentar do BRICS

Os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados e do Senado – TV Câmara, TV Senado, Rádio Câmara, Rádio Senado, Agência Câmara, Agência Senado e redes sociais de ambas as Casas – estarão juntos na cobertura jornalística do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que se realiza em Brasília nos próximos dias 3, 4 e 5.

A programação ao vivo se inicia às 9h30 no dia 3; 9h no dia 4; e 8h30 no dia 5, e só termina com a finalização dos trabalhos, trazendo resumo e análise do dia.

Antes e depois dos eventos oficiais, serão feitas entrevistas e explicações com um time de jornalistas e especialistas sobre os países participantes e as implicações do fórum.

Reportagens consolidadas com o principal tratado em cada reunião estarão nos respectivos sites.

Todas as transmissões ao vivo na íntegra estarão disponíveis no canal do YouTube de cada Casa: @camaradeputadosoficial e @tvsenado.

Entrevistas em estúdio

Gravação do “BRICS Entrevista” em estúdio com parlamentares dos países participantes, notadamente sobre os temas mais relacionados ao entrevistado.

Sites importantes

Site oficial do evento: https://www.congressonacional.leg.br/brics

Site da Câmara no evento: cd.leg.br/brics

Site do Senado no evento: https://www12.senado.leg.br/noticias/destaques/11- forum-parlamentar-do-brics/pagina/1

Playlists