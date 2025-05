Concursos oferecem mais de 20 mil vagas e movimentam o segundo semestre de 2025

O segundo semestre de 2025 será marcado por uma série de concursos públicos de grande porte no Brasil e no Rio Grande do Sul, com milhares de vagas abertas ou previstas.

Entre os destaques estão o concurso para cadastro reserva do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o novo edital da Polícia Federal, a aguardada segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) e concursos regionais, como o da Polícia Civil gaúcha e o do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Os salários chegam a até R$ 28,9 mil, e as oportunidades contemplam desde o nível médio até cargos de alta especialização.

Confira a seguir os principais certames com inscrições abertas ou confirmadas para os próximos meses:

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

O concurso oferece cadastro reserva para 83 cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 28.903,60.

Inscrições: até 17 de junho

Taxa: R$ 79,90 a R$ 144,90

Prova: 13 de julho

Organizadora: Fundatec

Local da prova: Porto Alegre e Rio de Janeiro

Polícia Federal

O concurso oferece 1.000 vagas para cargos de nível superior, com salários iniciais entre R$ 14.164,81 e R$ 26.800,00. O processo é conduzido pelo Cebraspe, e as provas estão marcadas para 27 de julho.

Distribuição das vagas:

Delegado: 120

Perito criminal: 69

Agente: 630

Escrivão: 160

Papiloscopista: 21

Inscrições: até 13 de junho

Taxas: R$ 180 a R$ 250

Cotas: 20% para pretos e pardos; 5% para indígenas

Polícia Civil e Segurança Pública do RS

Foi autorizada a realização de concurso com 2.734 vagas, distribuídas entre quatro instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP-RS):

Brigada Militar

1.200 vagas para soldado

30 para oficial especialista em saúde

120 para aluno-oficial

Polícia Civil

30 para delegado

360 para escrivão

360 para inspetor

Corpo de Bombeiros Militar

400 vagas para soldado

Instituto-Geral de Perícias (IGP)

70 para perito criminal

54 para perito médico-legista

110 para técnico em perícia

Os editais e o cronograma completo devem ser divulgados ainda em 2025.

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Conhecido como o “ENEM dos Concursos”, o CNU chega à sua segunda edição com 3.652 vagas — 2.180 para provimento imediato e 1.472 para cadastro reserva.

Entre os órgãos participantes está o INSS, que incluiu 300 vagas para analistas.

Remuneração: de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,71

Cronograma previsto:

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro

Prova discursiva: 7 de dezembro

Resultado final: fevereiro de 2026

A primeira edição teve mais de 2 milhões de inscritos, e a expectativa é repetir esse número em 2025.

Tribunal de Contas da União (TCU)

O TCU oferta 60 vagas de nível médio (40 para provimento imediato e 20 para cadastro reserva) para o cargo de Técnico de Controle Externo (TEFC), com salário de R$ 15.128,26.

Inscrições: de 30 de maio a 17 de junho

Prova: 3 de agosto

Organizadora: Cebraspe

Taxa: R$ 70

Local da prova: Brasília

Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS)

Com 69 vagas, o MP-RS busca analistas e técnicos, com salários de até R$ 9.226,03.

Inscrições: até 20 de junho

Taxa: R$ 150 a R$ 200

Prova: 17 de agosto

Organizadora: Instituto AOCP

Local da prova: Porto Alegre

Agesan (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento)

A agência estadual oferece 11 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários de até R$ 7.827,78.

Inscrições: até 10 de junho

Taxa: R$ 180

Prova: 10 de agosto

Local da prova: Porto Alegre

Prefeitura de Herval (RS)

Estão disponíveis vagas para contador e técnico em contabilidade, com salários de até R$ 4.828,84.

Inscrições: até 9 de junho

Taxa: R$ 90 a R$ 120

Prova: 13 de julho

Outros concursos aguardados

Além dos certames já lançados, outros concursos são esperados nos próximos meses. Um dos mais aguardados é o do Banco do Brasil, que pode ter edital publicado ainda neste semestre. A expectativa é de vagas para agente comercial, com salário próximo a R$ 3,9 mil, além de benefícios como participação nos lucros, previdência complementar e plano de saúde.

Como se preparar para concursos públicos

A primeira decisão para quem deseja ingressar no serviço público é escolher uma área de atuação. Segundo Douglas Soares, diretor do CPC Concursos, definir o foco — seja em carreiras policiais, bancárias ou de tribunais — é essencial para direcionar os estudos.

“A pessoa precisa alinhar o concurso com seu perfil e projeto de vida. Não adianta alguém com espírito aventureiro prestar concurso para ficar atrás de uma mesa, e vice-versa”, explica.

Com a área escolhida, o ideal é iniciar a preparação antes da publicação do edital, pois geralmente há apenas 60 dias entre o lançamento do edital e a prova.

“É preciso começar pelas matérias que foram cobradas no concurso anterior, pois elas costumam servir de base para o próximo edital”, orienta.

Teoria e exercícios

Identificar as disciplinas com maior peso na prova e dedicar mais tempo a elas é fundamental. A preparação deve começar com estudo teórico. Só depois de consolidar uma boa base de conteúdo é que o candidato deve incluir simulados e exercícios.

“Quem está começando precisa primeiro entender o conteúdo. Já quem já estuda há mais tempo pode focar diretamente nas provas anteriores”, destaca o professor.

Para Soares, a constância é um dos principais fatores de sucesso.

“Se a pessoa tem apenas uma hora por dia para estudar, o importante é cumprir esse tempo com qualidade e equilíbrio. Saúde, convívio familiar e autocuidado também fazem parte do processo, até porque atividades físicas auxiliam na aprendizagem.”

Ele finaliza com um alerta sobre um dos maiores inimigos dos concurseiros: a procrastinação.