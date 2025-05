Sobe para 19 lista de municípios afetados pelas chuvas no RS

Santa Cruz do Sul também aparece na lista com deslizamento de massa que atingiu duas residências e deixou três pessoas desalojadas. O rio Pardinho extravasou seu leito, alagando casas no bairro Várzea.

Em Mostardas, a Defesa Civil atua em duas frentes por causa de alagamentos. Uma comunidade na lagoa do Bacupari está isolada após a interdição de uma ponte, e famílias foram atingidas no Beco da Solidão, Povos e Índios, devido ao escoamento deficiente da água.

No município de Alegrete, o rio Ibirapuitã subiu, provocando o deslocamento de 154 desabrigados e 278 desalojados. A prefeitura ativou o Plano de Contingência e realiza o monitoramento constante do nível do rio.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou nesta quinta-feira (30) a relação de municípios afetados pelas chuvas intensas que atingem o Estado. Até o momento, 19 cidades registraram problemas como alagamentos, deslizamentos, danos em pontes e estradas, além de famílias desabrigadas e desalojadas.

Santa Rosa informou que quatro pessoas foram atingidas pela queda de uma árvore sobre uma residência. A prefeitura presta assistência à família.

Já em Sobradinho, uma árvore de grande porte caiu na avenida Princesa Isabel, interditando o acesso ao bairro Centro. Também foi registrada a queda de um passo provisório, afetando aproximadamente 1.200 pessoas.

Outros municípios como Vale Real, São Vicente do Sul, Estrela, Travesseiro, Pejuçara, Encantado, Relvado, Caraá, Arroio do Meio, Uruguaiana, São Borja, São José do Herval e Santa Maria relataram alagamentos, interdições de pontes, queda de árvores e estragos em estruturas viárias.

Confira os municípios afetados:

Alegrete

Arroio do Meio

Caraá

Encantado

Estrela

Mostardas

Pejuçara

Quaraí

Relvado

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

São Borja

São José do Herval

São Vicente do Sul

Sobradinho

Travesseiro

Uruguaiana

Vale Real

