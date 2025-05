Quinta-feira será de frio intenso e vento forte em Tenente Portela

A quinta-feira (29) será marcada por tempo instável e temperaturas baixas em Tenente Portela e na Região Celeiro. A formação de um ciclone próximo à costa do Rio Grande do Sul provoca variação de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva fraca, irregular e passageira.

O vento será constante e poderá soprar com rajadas fortes, aumentando a sensação de frio. As temperaturas seguem em queda: os termômetros devem registrar mínimas próximas dos 5°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas não devem passar dos 10°C à tarde.

A recomendação é de atenção para o frio e para o vento forte, especialmente em áreas mais expostas. A tendência é de que o tempo siga frio nos próximos dias.