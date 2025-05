Morre o ex-senador Reditário Cassol

Morreu na manhã desta terça-feira (27) o ex-senador Reditário Cassol (RO). Ele tinha 89 anos e morreu depois de complicações devido a um AVC. O velório vai ocorrer na cidade de Rolim de Moura (RO).

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) apresentou em Plenário um voto de pesar pela morte de Reditário, que será encaminhado à família do ex-senador. Segundo Bagattoli, “hoje é um dia muito triste para o estado de Rondônia”. Ele lembrou que Reditário foi empresário e suplente do filho, o ex-senador Ivo Cassol.

— Foi um grande desbravador do estado. Além de patriarca da família Cassol, ele foi deputado federal e assumiu o mandato de senador por quatro meses em 2011 e mais quatro meses 2018 — registrou Bagattoli.

O senador Marcos Rogério (PL-RO) também apoiou a manifestação de pesar.

Em seus pronunciamentos no Senado, Reditário defendeu temas como a revisão da maioridade penal , penas mais duras para motoristas embriagados , a restrição de benefícios para presidiários e a redução do número de recursos em tribunais superiores .

Trajetória

Natural de Concórdia (SC), Reditário foi empresário e chegou ao então Território Federal de Rondônia em 1977. Logo assumiu a administração do distrito de Colorado do Oeste. Em suas redes sociais, Ivo Cassol fez uma homenagem ao pai, responsável “pela criação de 15 cidades no estado”.

Para Ivo, o pai foi um homem movido por propósito. "Símbolo de uma geração que acreditava no poder transformador da criação de oportunidades por meio do trabalho e da organização pública", registrou Ivo.

Reditário deixa oito filhos, dos quais quatro seguiram carreira política.