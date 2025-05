Senado aprova voto de pesar pela morte de Sebastião Salgado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (27) voto de pesar pelo falecimento do fotógrafo Sebastião Salgado, ocorrido na última sexta-feira (23). A iniciativa foi do senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Ao justificar seu pedido, Contarato destacou a relevância da trajetória de Sebastião Salgado no cenário artístico e social. O senador enfatizou que o fotógrafo utilizou a imagem como instrumento de denúncia e reflexão.

— Seus ensaios documentais revelaram com profundidade a realidade de trabalhadores, migrantes, indígenas e povos invisibilizados. Ele trabalhou sempre com ética, sensibilidade e um olhar comprometido com a dignidade humana — afirmou.

Contarato também mencionou o legado ambiental de Sebastião Salgado, especialmente por meio do Instituto Terra, que foi fundado com pelo fotógrafo e sua esposa, Lélia Wanick Salgado, no Espírito Santo. Essa instituição atua na recuperação do Vale do Rio Doce e em ações de educação ambiental e reflorestamento.

O voto de pesar será encaminhado à família do fotógrafo.