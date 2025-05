Comissão recebe diretor da Polícia Federal para avaliar operação contra fraudes no INSS

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (28), às 10 horas, audiência pública com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para debater a condução da Operação Sem Desconto, que investiga descontos não autorizados de aposentados e pensionistas do INSS.

A iniciativa atende requerimento dos deputados Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

Segundo os parlamentares, a gravidade das acusações exige investigações conduzidas com total autonomia, como prevê a Constituição Federal. Eles expressaram preocupação com eventuais interferências externas no andamento das apurações.

O pedido de audiência foi motivado, entre outros fatores, por reportagem publicada no dia 29 de abril de 2025 pelo jornal O Globo, que mostrou imagens de um investigado sendo escoltado por agentes da Polícia Federal no aeroporto de Brasília. O servidor não possuía prerrogativa legal que justificasse a escolta.

Além disso, segundo os deputados, causou repercussão o fato de representantes de sindicatos investigados na operação terem sido recebidos pelo presidente da República no Palácio do Planalto. Para os autores do requerimento, o episódio levanta dúvidas sobre a separação entre os Poderes e a impessoalidade na condução da administração pública.