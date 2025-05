Agenda Celic conta com 22 licitações previstas para o período entre 26 e 30 de maio

A concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para a execução de reforma na Escola Estadual de Ensino Fundamental Doutor Arthur Villamil de Castro, em Dom Pedrito, na Região da Campanha, é um dos 22 certames programados pelo governo estadual para a semana de 26 a 30 de maio. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O certame, solicitado pela Secretaria da Educação (Seduc), está programado para sexta-feira (30/5), às 9h30. O serviço também engloba obras de adequação à acessibilidade na escola.

Outro destaque da Agenda é o leilão eletrônico para a alienação de 200 veículos retirados da frota do governo do Estado. São 127 veículos recuperáveis, ou seja, com direito à circulação, e 73 irrecuperáveis, destinados somente aos Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas, além de Reciclagem de Sucata e empresas de outros Estados. Solicitado pela SPGG, o leilão acontece na quarta-feira (28/5), às 10h.

Os veículos recuperáveis estão localizados nos municípios de Alegrete, Alvorada, Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Charqueadas, Cruz Alta, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Gravataí, Ijuí, Lagoa Vermelha, Novo Hamburgo, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Pardo, Santa Clara do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Tunas, Uruguaiana e Vacaria. Somados, os lotes de veículos recuperáveis e irrecuperáveis estão avaliados em R$ 1,32 milhão.

Agenda Celic

Há previsão, ainda, de licitações para a compra de materiais de laboratório e suprimentos de informática, entre outros. No total, são 22 certames no período de 26 a 30 de maio com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor do RS .

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.