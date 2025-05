Leite entrega 280 viaturas, helicóptero, armamentos e equipamentos para as forças de segurança

O governador Eduardo Leite entregou, na manhã desta sexta-feira (23/5), 280 viaturas e diversos equipamentos para as forças de segurança do Estado. A solenidade, realizada no estacionamento da EPTC, em Porto Alegre, marca um dos maiores investimentos recentes em segurança pública: R$ 140 milhões em veículos, helicóptero, botes, armamentos, sistemas antidrone e escudos balísticos, entre outros itens, para robustecer as ações das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP) e à Secretaria do Sistema Penal e Socioeducativo (SSPS).

“Essas centenas de viaturas e equipamentos que incorporamos reforçam o nosso compromisso com a Segurança Pública e com a busca de uma redução da criminalidade, que já é recorde, ainda mais profunda. Após as enchentes, determinamos às equipes que identificassem as fragilidades da nossa estrutura e elaborassem a lista do que faria diferença para fortalecer a atuação. É isso que estamos entregando hoje: capacidade muito mais robusta para ampliar a resiliência do Estado e a proteção de todos os gaúchos", afirmou Leite.

Do total, 242 viaturas foram destinadas à SSP, com investimento de R$ 119.336.480,53, incluindo armamentos, escudos balísticos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros itens que totalizam 4,2 mil unidades. O aporte destinou 190 viaturas para a Brigada Militar, 39 para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), nove para o Instituto Geral de Perícias (IGP), uma para o órgão central da SSP e três para a Polícia Civil, que também recebe um helicóptero.

"Essa entrega simboliza a retomada da capacidade do Estado. Nunca se fez tanto com tão pouco", declarou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

A aeronave com capacidade de voo noturno, no valor de R$ 35.895.450,00, é a primeira a ser adquirida com recursos do Fundo do Plano Rio Grande ( Funrigs ). Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A aquisição da aeronave tem o propósito de ampliar a resposta das forças de segurança diante de eventos climáticos adversos. Nas enchentes de maio, o resgate de pessoas ilhadas em telhados e árvores durante a noite foi um dos principais desafios impostos pela calamidade, já que o Estado contava com este tipo de aeronave.

Além do helicóptero, o Funrings também financiou a aquisição de parte das viaturas e diversos outros itens como botes, motosserras e equipamentos de proteção individual, totalizando nessa entrega R$ 49,8 milhões. O montante é parte do total de R$ 930 milhões do Funrigs anunciados pelo governador para fortalecer ações de salvamento e resgate, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança diante de novos eventos climáticos, colaborando para a resiliência do Estado.

Helicóptero destinado à Polícia Civil pode realizar voos noturnos -Foto: Vitor Rosa/Secom

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, ressaltou a importância do anúncio de quase R$ 1 bilhão pelo governador para tornar as forças de segurança mais resilientes. “Estamos recebendo viaturas, armamento, embarcações, equipamentos de ponta. Este segundo helicóptero da Polícia Civil, assim como outros dois que virão para a Brigada Militar e mais um para o Corpo de Bombeiros Militar, têm capacidade de operar à noite. Cada investimento realizado aumenta nossa responsabilidade de prestar um serviço cada vez melhor", avaliou Caron.

O Secretário da Reconstrução Gaúcha também ressaltou que o Plano Rio Grande prevê mais entregas para qualificar a Segurança Pública gaúcha e melhorar a atuação diante de eventos climáticos adversos. “Essas ações também tem a ver com reconstrução. A nova aeronave e as viaturas adquiridas com recursos do Funrigs são veículos adaptados para atuar em situações de calamidade e vão colaborar na rotina da Segurança”, disse Capeluppi.

A Polícia Penal, vinculada à SSPS, recebeu 38 veículos e kits tecnológicos, somando investimento de R$ 20.202.500,00. Desse total, R$ 17.117.500,00 são de recursos do governo do Estado e R$ 3.085.000,00 tem origem em convênios e transferências da União. O conjunto de veículos à Polícia Penal engloba 29 viaturas-cela semiblindadas, oito ônibus e um guincho. A instituição adquiriu ainda três kits de tecnologia antidrone.

Corpo de Bombeiros Militar recebeu 39 viaturas botes, motosserras e EPIs para ações de salvamento e resgate -Foto: Vitor Rosa/Secom

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, destacou o momento histórico que é vivido pela segurança pública e a perfeita integração entre as forças de segurança para obter os resultados recorde na redução da criminalidade. “Mais do que estar entregando viaturas, estamos atacando os problemas, investindo na segurança das pessoas. Investindo também nos presídios, estamos falando de R$ 1,4 bilhão ao final deste governo, recursos que irão para unidades onde estão pessoas que cometeram crimes, sim, mas que um dia irão voltar para sociedade, e precisamos trabalhar para que voltem melhor do que quando entraram no sistema prisional”, afirmou Pozzobom.

Vinte e oito viaturas serão utilizadas pela Divisão de Segurança e Escolta e uma pelo Presídio Estadual de Três Passos para o transporte de presos no Rio Grande do Sul, os ônibus pelo Departamento de Segurança e Execução Penal e pelos Grupos de Intervenção Rápida para o transporte de servidores penitenciários e o guincho ficará à disposição da Divisão de Gestão de Frotas. Já os kits auxiliarão na segurança das unidades prisionais, impedindo que veículos aéreos não tripulados façam tentativas de entregas de materiais ilícitos. O Rio Grande do Sul é um dos estados pioneiros do país a ter o kit completo.

"Essa entrega simboliza a retomada da capacidade do Estado. Nunca se fez tanto com tão pouco. Reformamos escolas, equipamos a polícia, modernizamos os bombeiros, qualificamos nossos presídios. Antes de obras faraônicas, entregamos o básico bem feito. E isso se traduz em vidas salvas, crimes evitados e um Estado mais preparado para os desafios que virão", concluiu Leite.

FONTE DE RECURSOS

SSP – R$ 119.336.480,53



Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) – R$ 49.815.257,78

Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) – R$ 25.829.405,80

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg RS) – R$ 21.186.170,00

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) – R$ 8.065.164,11

Convênios com a União – R$ 12.760.755,04

Convênio com municípios – R$ 793.897,80

Convênio com Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça – R$ 885.830,00

SSPS – R$ 20.202.500,00

Fundo Penitenciário Estadual e Tesouro do Estado – R$ 17.117.500,00



Fundo a Fundo e Convênio (Governo Federal) – R$ 3.085.000,00

Total:R$ 139.538.980,53

ENTREGAS POR INSTITUIÇÃO

Brigada Militar– 190 viaturas – R$ 48.914.254,84

Toyota Corolla Cross: 130

Pajero Sport: 8

Trailblazer: 36

Honda Sahara: 9

Toyota Yaris: 4

Toyota Hilux: 3

Corpo de Bombeiros Militar– 39 viaturas – R$ 16.339.725,00

Toyota Corolla Cross: 5

Veículo Hatch: 25

Caminhão Auto Bomba Tanque (ABT): 8

Caminhão Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS): 1

Polícia Civil– 3 viaturas – R$ 37.040.450,00

Pick-up L200: 2

Trailblazer: 1

Helicóptero: 1

Instituto-Geral de Perícias (IGP)– 9 viaturas – R$ 3.345.507,50

SUV: 7

Micro-ônibus: 1

Unidade Móvel de Atendimento ao Cidadão: 1

Órgão Central SSP– 1 viatura – R$ 410.000,00

Trailblazer: 1

Polícia Penal (SSPS)– 38 viaturas – R$ 20.202.500,00

Viatura-cela Hilux: 29

Ônibus: 8

Guincho: 1

280 viaturas e uma aeronave – R$ 126.252.437,34

Outros itens* - R$ 13.286.543,19

Total:R$ 139.538.980,53

*Embarcações, armamentos, escudos balísticos, itens de tecnologia e EPIs.

MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO VIATURAS DA SSP

Alvorada

Bagé

Barra do Rio Azul

Bento Gonçalves

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Camaquã

Campo Bom

Canoas

Capão do Leão

Carazinho

Caxias do Sul

Cerro Largo

Charqueadas

Chuí

Dois Irmãos

Dom Pedrito

Eldorado, do Sul

Encantado

Erechim

Estância Velha

Esteio

Farroupilha

Flores da Cunha

Ibirubá

Ijuí

Jaguarão

Lajeado

Montenegro

Nova Roma do Sul

Novo Hamburgo

Panambi

Passo Fundo

Porto Alegre

Pelotas

Portão

Rio Grande

Rolante

Santa Bárbara do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santana do Livramento

Santa Vitória do Palmar

Santa Rosa

Santo Ângelo

São Borja

São Gabriel

São Leopoldo

São Luiz Gonzaga

São Marcos

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sapucaia do Sul

Sarandi

Taquara

Taquari

Tramandaí

Três Coroas

Três Passos

Uruguaiana

Veranópolis

Viamão