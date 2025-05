Comissões debatem desafios para o desenvolvimento da indústria nacional de drones

As Comissões de Indústria, Comércio e Serviços; e de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promovem, nesta terça- feira (27), audiência pública sobre importância, contexto e desafios para o desenvolvimento da indústria nacional de drones.

O debate atende a pedido dos deputados Vitor Lippi (PSDB-SP) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP).

Para os deputados, o Brasil é um dos grandes mercados para a indústria dos drones, com crescente demanda na agricultura, na segurança e no entretenimento. "Atualmente, este mercado nacional representa um faturamento anual de US$ 373 milhões", afirmam no requerimento para a audiência.

Embora o cenário seja promissor, os deputados enumeram alguns pontos que merecem atenção e investimentos, tais como:

aprimoramento regulatório com a simplificação de processos de licenciamento e autorização;

criação de um marco legal específico sobre os drones;

incentivo à pesquisa e desenvolvimento com apoio às indústrias e startups;

ampliação da colaboração entre universidades, indústria e governo; e

maior cooperação entre o Brasil e outros países que desenvolvem a indústria dos drones.

A reunião será realizada a partir das 9 horas, no plenário 11.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.