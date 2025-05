Comissão aprova reserva de vagas em eventos para instituições de apoio a pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4524/24 , que torna obrigatória a reserva de espaço para instituições que promovam os direitos das pessoas com deficiência em eventos culturais, recreativos, esportivos e de lazer realizados com financiamento público ou incentivos fiscais.

O texto determina que a seleção das instituições priorizará as que demonstram diversidade de atuação e impacto social.

No caso de eventos incentivados pela Lei Rouanet , o descumprimento da reserva de espaço sujeitará o infrator à perda dos benefícios fiscais.

O relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA) defendeu a aprovação do projeto. Segundo ele, os eventos culturais ainda são pouco explorados com espaços de participação dessas instituições.

"No Brasil, tais eventos representam espaços privilegiados de socialização e de formação de opinião, com grande alcance e diversidade de público, o que os torna

particularmente relevantes para fomentar a conscientização e o fortalecimento

das pautas inclusivas", disse.

Próximos passos

A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Cultura e

de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei