Lula participa de funeral do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quinta-feira (15), do velório do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, em Montevidéu. Lula estava em viagem oficial à China, chegou a Brasília nesta madrugada e, ainda nesta manhã, embarcou para a capital uruguaia.

Lula recebeu a notícia da morte de Mujica ainda na China e, em nota, exaltou a trajetória do amigo .

“Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego", escreveu.

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, então, decretou luto oficial de três dias.

O ex-guerrilheiro e ícone da esquerda latino-americana morreu na terça-feira (13), aos 89 anos de idade . Ele tinha um diagnóstico de câncer de esôfago. O velório começou na quarta-feira (14), no Palácio Legislativo, e o funeral está previsto para esta tarde.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O último encontro de Lula com Mujica ocorreu no fim do ano passado , na chácara onde vivia o ex-presidente, nos arredores de Montevidéu. Na ocasião, Lula condecorou Mujica com a Ordem do Cruzeiro do Sul , a maior honraria concedida pelo Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

O presidente retorna a Brasília ainda nesta quinta-feira.