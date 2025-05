MPRS denuncia casal por estupro de adolescente indígena de 16 anos em Redentora

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou um casal pelo estupro de uma adolescente de 16 anos na área indígena do Guarita, no município de Redentora. A denúncia foi oferecida pelo MPRS em Coronel Bicaco em 5 de maio e aceita pela Justiça no dia seguinte.

O crime aconteceu no dia 16 de abril de 2025. Segundo a denúncia, a mulher, de 42 anos, prima da mãe da vítima, atraiu a menina para a residência do casal sob o pretexto de que iria lhe doar algumas coisas. A adolescente foi levada até os fundos da casa onde foi estuprada pelo homem, de 41 anos, enquanto sua companheira dava cobertura. O denunciado agarrou e imobilizou a vítima e ameaçou repetir a agressão e matar toda a sua família caso contasse a alguém.

Responsável pela denúncia, a promotora de Justiça Jaquiline Liz Staub ressaltou a crueldade do crime praticado contra a adolescente indígena de apenas 16 anos, em que os denunciados se aproveitaram das relações familiares para atrair a vítima.

O casal denunciado foi preso em 25 de abril.