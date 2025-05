Vice-governador Gabriel Souza assume como governador do Estado em exercício

O vice-governador Gabriel Souza estará como governador em exercício entre os dias 10 e 15 de maio, período em que o governador Eduardo Leite viajará em missão internacional nos Estados Unidos (EUA).

A missão levará a delegação gaúcha para Nova York, onde acontece a Brazilian Week, maior feira de potencialidades brasileiras nos EUA. Outras agendas também estão previstas, como o RS Day, evento organizado pela Invest RS com o objetivo de atrair investimentos para o Estado e aprofundar parcerias em inovação tecnológica.

Como governador em exercício, Gabriel participará de uma série de agendas na capital e estará presente em municípios no interior do Estado, com atividades previstas nas regiões Central, Noroeste e Serra Gaúcha.