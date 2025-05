Leite prestigia retomada total da operação da Coca-Cola Femsa Brasil na unidade de Porto Alegre

O governador Eduardo Leite prestigiou na manhã desta sexta-feira (9/5) a reinauguração da unidade Porto Alegre da Coca-Cola Femsa Brasil, que havia sido impactada pelas enchentes de maio do ano passado. No evento, que também teve a presença do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, além e parceiros e colaboradores, a companhia celebrou a retomada total das operações. A recuperação é parte de investimento de R$ 886 milhões que a empresa fará no Rio Grande do Sul nos próximos cinco anos, colaborando para a manutenção de empregos, geração de renda e desenvolvimento da economia gaúcha.

“A reabertura desta fábrica representa muito mais do que a retomada de uma operação industrial, é um símbolo potente da confiança no futuro do Rio Grande do Sul. O investimento da companhia reafirma que estamos no caminho certo com o Plano Rio Grande, reconstruindo o nosso Estado com responsabilidade, união e visão de longo prazo. Empresas que acreditam e investem aqui ajudam a transformar esse novo momento em realidade concreta para os gaúchos”, afirmou Leite.

Liderado pelo governador, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A retomada das atividades da unidade ocorreu de forma gradual, iniciada ainda no segundo semestre de 2024, e agora a unidade volta a operar com 100% da capacidade, disponibilizando novamente seu portfólio completo de produtos para o Rio Grande do Sul.

Dia de celebração pela retomada total da operação da planta da Coca-Cola em Porto Alegre -Foto: Vitor Rosa/Secom

“É uma grande alegria ver a retomada de todos esses equipamentos, tecnologia, automação e transporte, num investimento de mais de R$ 800 milhões aqui em Porto Alegre. E serão R$ 7 bilhões que a Coca-Cola vai investir nas próximas etapas no Brasil todo. Essa é uma marca do povo brasileiro, de uma enorme solidariedade no período da tragédia. O país inteiro, governo federal, do Estado e municípios trabalhando juntos por esse Estado fascinante, que é o Estado do Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.

A Coca-Cola Femsa Brasil teve projeto aprovado no programa estadual Fundopem Recupera, voltado a apoiar empresas afetadas por eventos climáticos extremos. Aprovado em abril deste ano, o projeto prevê investimentos totais de R$ 559 milhões, com direito a crédito fiscal presumido mensal de 30% do ICMS devido, limitado a 9% do faturamento. A fruição do benefício se inicia em julho de 2025 e segue até dezembro de 2031. O Fundopem Recupera é uma modalidade do Fundopem/RS criada pelo governo estadual para apoiar a retomada da atividade econômica em áreas atingidas por desastres naturais, com foco na manutenção e recuperação de empregos e investimentos.

“Ver essa fábrica ser retomada ainda melhor e mais moderna do que era antes é exatamente o que irá acontecer com o Rio Grande do Sul. O que vivenciamos aqui é motivação e exemplo do que está por vir. A partir dos esforços do Plano Rio Grande, o nosso Estado sairá mais forte, mais resiliente e será referência nacional de superação. A reconstrução está em cada pessoa, em cada empresa que decidiu seguir apostando neste solo. A Coca-Cola fez isso, e é essa confiança que nos move”, declarou Leite.

"O que vivenciamos aqui é motivação e exemplo do que está por vir", destacou o governador após visitar a unidade recuperada -Foto: Vitor Rosa/Secom

Dos R$ 886 milhões no plano de investimentos no Rio Grande do Sul para os próximos cinco anos, a companhia destinou R$ 675 milhões à reconstrução da unidade de Porto Alegre. Outros R$ 211 milhões serão voltados a melhorias operacionais no Estado, como a ampliação das fábricas de Porto Alegre e de Santa Maria e também os centros de distribuição em Farroupilha, Pelotas, Santo Ângelo, Passo Fundo e Vera Cruz.

“Este é um momento de gratidão e olhar positivo para o futuro. Há cerca de um ano estávamos paralisando as operações na planta de Porto Alegre, e, desde então, uma enorme rede de união, com diferentes instituições e pessoas, empregou esforços para que pudéssemos estar aqui hoje celebrando essa reabertura integral. Nós nos sentimos acolhidos e orgulhosos com o impacto positivo que conseguimos alcançar por meio de iniciativas junto à comunidade, colaboradores e clientes. Seguimos ainda mais unidos pelo Rio Grande do Sul!”, enfatizou Eduardo Pereyra, CEO da Coca-Cola Femsa Brasil.

“Mais do que a reconstrução de uma fábrica, este momento simboliza a força da colaboração e o compromisso de longo prazo do Sistema Coca-Cola com o Brasil. A retomada total da operação em Porto Alegre é resultado da união de esforços de diferentes setores, e reforça a nossa confiança no potencial do Rio Grande do Sul”, comentou Luciana Batista, presidente Brasil e Cone Sul na The Coca-Cola Company.

Desde os momentos mais críticos das enchentes, a Coca-Cola Femsa Brasil, em conjunto com o Sistema Coca-Cola e parceiros, mobilizou esforços para apoiar os públicos locais mais impactados. As ações contemplaram especialmente mais de 360 colaboradores afetados, 10 mil estabelecimentos parceiros e cerca de 2 mil catadores de materiais recicláveis da região. Entre doações diretas e iniciativas em parceria, foram destinados mais de R$ 1,5 milhão em alimentos e itens de primeira necessidade, além da doação de 1 milhão de litros de água Crystal para as comunidades atingidas.