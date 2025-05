Ventos fortes derrubam árvores e interditam parcialmente rodovias na região de Tenente Portela

Na tarde desta sexta-feira, 9 de maio, a região de Tenente Portela, no Noroeste do Rio Grande do Sul, foi atingida por fortes chuvas e ventos intensos, resultando na queda de árvores em diversas rodovias. As estradas que ligam Tenente Portela a Três Passos e a Barra do Guarita foram particularmente afetadas, com relatos de árvores obstruindo as vias.

Motoristas que transitavam pela rodovia entre Tenente Portela e Três Passos enviaram imagens das árvores caídas à Rádio Província FM, evidenciando os perigos enfrentados durante o deslocamento. As autoridades locais alertam para que os condutores evitem trafegar por essas rodovias até que as equipes de emergência realizem a remoção dos obstáculos e garantam a segurança das vias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a região está sob alerta laranja de tempestade até as 18h desta sexta-feira. As previsões indicam chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há riscos de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É aconselhável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

As autoridades continuam monitorando a situação e trabalhando para restabelecer a normalidade nas rodovias afetadas.