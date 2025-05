Jovem morador de Três Passos desaparecido a mais de 1 ano, é encontrado em praça de São Leopoldo

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo realizaram na madrugada desta quarta-feira (7) uma operação de patrulhamento preventivo por praças no centro da cidade.

A operação abrangeu as praças General Daltro Filho, Imigrante e Vinte de Setembro.

Ao todo, 16 pessoas que estavam em atitude suspeita foram abordadas e identificadas nestes locais.

Drente estas pessoas, havia um jovem de 19 anos, que estava desaparecido há um ano. Ele é morador de Três Passos, cidade do Rio Grande do Sul.

Segundo a família, ele estava desaparecido desde abril do ano passado, no entanto, o registro do sumiço foi feito apenas em janeiro deste ano, em Três Passos.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro de ocorrência de localização de pessoa desaparecida.