Gabriel Souza e secretário assinam convênios com 17 cidades para recuperação de estradas

Ao todo, serão contemplados 356 municípios com recursos do Fundo do Plano Rio Grande -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador, Gabriel Souza, e o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, assinaram 17 convênios com municípios em situação de emergência devido às enchentes de maio do ano passado. Cada cidade poderá receber até R$ 300 mil para a recuperação e melhorias de sua infraestrutura, como estradas e vias rurais afetadas pelo evento climático.

O ato foi realizado na tarde desta quinta-feira (8/5), na sede da Seapi, em Porto Alegre, e contou com a presença de autoridades e lideranças de diversos municípios e instituições, além de servidores da secretaria. Ao todo, serão contemplados 356 municípios, que se inscreveram no edital, com recursos na ordem de R$ 106,8 milhões disponibilizados via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Em abril, outras cinco cidades já assinaram convênios. Os demais municípios seguem com a tramitação do processo para posterior assinatura.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

“O repasse de recursos aos municípios, por meio dos convênios, é uma das ações fundamentais na reconstrução do Rio Grande do Sul. A recuperação das estradas rurais é vital para a volta da estabilidade nas cidades gaúchas, ajudando no escoamento da produção agrícola e nos deslocamentos dos moradores”, afirmou o secretário da Agricultura Edivilson Brum.

O projeto apresentado pelos gestores municipais podia conter a contratação de horas-máquina de equipamentos como trator esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora (patrola), pá carregadeira e caminhão prancha, além da aquisição de insumos como brita, saibro e cascalho.

O prefeito de Derrubadas, com 2,7 mil habitantes, relatou que os 880 km de estradas da cidade que fica no noroeste do Estado foram severamente afetados pelas chuvas. “Conseguimos dar uma “tapeada” para o transporte escolar e os carros passarem, mas muito precariamente porque não tínhamos orçamento. Esses recursos do convênio são fundamentais e vêm em boa hora para a gente reconstruir de forma descente”, declarou Miro Mülbeier.

Com necessidades parecidas às de Derrubadas, o secretário de Agricultura de Miraguaí, Ivonir Botton, também na região noroeste, afirmou que os projetos do governo do Estado vêm no momento oportuno. “Vamos investir na recuperação de várias áreas da nossa cidade, tanto em mão de obra como em materiais. Estávamos precisando desse apoio”, afirmou.



Plano Rio Grande

A iniciativa foi lançada pelo governador Eduardo Leite, durante a Expointer do ano passado, e faz parte do Plano Rio Grande, programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A sociedade também está contemplada e participa do plano por meio do Conselho do Plano Rio Grande, que tem 182 representantes do Poder Público e da sociedade civil, incluindo as pessoas atingidas pelas enchentes.

A academia está representada pelo Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, sendo um órgão colegiado com atribuições consultivas e propositivas.

Convênios assinados hoje:

Bom Progresso

Jari

Miraguaí

Morrinhos do Sul

Muitos Capões

Presidente Lucena

Salto do Jacuí

Santo Expedito do Sul

Sentinela do Sul

Victor Graeff

Derrubadas

Humaitá

Ibirubá

Porto Lucena

Vila Flores

Vista Alegre

Vista Gaúcha

Convênios já assinados em abril: Antônio Prado, Chiapetta, Fagundes Varela, Pedro Osório e Santa Vitória do Palmar.