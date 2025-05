Receita Estadual inicia operação para combater sonegação de ICMS no setor de frigoríficos

A Receita Estadual deflagrou, nesta quinta-feira (8/5), a operação Carne Oculta, mais uma ação ostensiva de fiscalização para combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal. A iniciativa tem como alvo empresas do setor de frigoríficos, do qual deriva o nome da operação.

A equipe de auditoria do Grupo Especializado Setorial de Pecuária e Insumos Agropecuários (GES-PEC) estima que a empresa-alvo da operação tenha omitido mais de R$ 2,7 milhões em venda de carnes.

Os trabalhos foram iniciados com base na identificação de compras em maior valor que vendas. A operação ocorre menos de um ano depois do início efetivo de atividade da companhia, evitando maiores prejuízos à sociedade pela sonegação do imposto e a concorrência desleal entre as empresas do setor econômico.

A atuação ostensiva é coordenada pelo GES-PEC, localizado na Delegacia da Receita Estadual em Santo Ângelo (9° DRE). A equipe mobilizada para a operação é composta por cinco auditores fiscais, dois analistas tributários, além do apoio da Brigada Militar, tendo como propósito a busca e apreensão de provas e documentos para subsidiar a continuidade dos trabalhos de auditoria fiscal.

Operações da Receita Estadual

A Receita Estadual está ampliando o combate à fraude fiscal, tendo programadas, para os próximos meses, outras operações neste e em outros setores da economia. A atuação tem como objetivo recuperar os valores sonegados, bem como proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos, coibindo a concorrência desleal.