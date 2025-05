19ª Cavalgada da Fé inicia nesta sexta em honra aos beatos Manuel e Adílio

Enquanto a Igreja Católica vive um momento de expectativa com a escolha de um novo papa, a região Noroeste do Rio Grande do Sul se prepara para uma das mais tradicionais manifestações de fé: a 19ª Cavalgada da Fé, em honra aos beatos mártires Manuel e Adílio. O trajeto de 280 km, entre Três Passos e Nonoai, começa nesta sexta-feira (9) e segue até o próximo sábado (17), integrando-se à 61ª Romaria em Honra aos Beatos, que ocorre entre os dias 16 e 18 de maio.

A cavalgada, organizada pela Associação Cultural Cavalgada dos Beatos Manuel e Adílio, reúne cerca de 100 participantes, entre 60 cavaleiros e equipe de apoio, incluindo representantes de CTGs, devotos de várias cidades gaúchas e até de Santa Catarina. O percurso foi planejado para incluir momentos de oração, missas e reflexão, seguindo os passos dos mártires que foram assassinados em 1924 por sua fé.

A jornada inicia em Padre Gonzales (Três Passos), local do martírio, com saída às 8h desta sexta. A primeira parada para almoço será em Linha Ismael (Esperança do Sul), onde os beatos fizeram sua última pausa antes da morte. O pernoite do primeiro dia ocorre no Distrito de Alto Uruguai (Tiradentes do Sul), onde o padre Manuel celebrou sua última missa.

Ao longo do trajeto, o padre Gilmar Zanatta celebrará missas nos locais de pernoite, fortalecendo a espiritualidade dos participantes. A cavalgada também busca divulgar a causa da canonização dos mártires, que já são beatificados e aguardam reconhecimento como santos.

Tenente Portela estará participando com os s dois CTGs, além de Girdano Fornari, coordenador de cavalgadas da 20ª RT.

A chegada em Nonoai, no Santuário dos Beatos Manuel e Adílio, que atrai milhares de fiéis todos os anos. O evento reforça a tradição, a fé e a cultura regional, unindo cavalos, devoção e história em uma das mais significativas peregrinações do Sul do Brasil.