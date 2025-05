Governo autoriza o início das obras na escola Irmãos Andradas, em Canguçu

O governo do Estado autorizou, na quarta-feira (7/5), o início das obras de recuperação da cobertura daEscola Estadual de Ensino Fundamental Irmãos Andradas, no município deCanguçu. O investimento deR$ 112 milserá supervisionado pelaSecretaria de Obras Públicas (SOP).A assinatura da autorização foi realizada com a presença da secretária-adjunta Zilá Breitenbach.

Também participaram equipes da escola, da 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Pelotas, responsável pela fiscalização dos trabalhos, e de representantes da comunidade escolar e da prefeitura. A Cetus Construtora é responsável pela execução,com prazo de cinco dias para início e de 30 para conclusão.

O investimento é feito pela Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias em 2019 para cerca de 90. As licitações ocorrem por lotes, conforme a área de abrangência das Crops. Não é preciso fazer uma licitação para cada reforma. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um “catálogo” à disposição da SOP. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

Desde 2023, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato, tendo como propósito do governo, o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Já foram destinados R$ 28,4 milhões para as escolas estaduais da região da 5ª Crop, de Pelotas, entre obras concluídas, em execução, por iniciar e em fase de contrato, atendendo a 31 instituições.

São 14 trabalhos já entregues, com investimento de R$ 3,6 milhões, incluindo um em Canguçu: a Escola Estadual de Ensino Médio Professor José Veridiano Ferreira, que recebeu R$ 292 mil para recuperações gerais, especialmente do telhado. Além destas, há 21 obras em andamento em 16 escolas, com destinação de mais R$ 17 milhões.