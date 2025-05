Estado e Celesc modernizam estrutura energética da Serra com ampliação de subestação e nova rede trifásica

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O Governo de Santa Catarina e a Celesc entregaram nesta quinta-feira, 8, duas importantes obras para a modernização do sistema elétrico do Planalto Serrano. A ampliação da Subestação Otacílio Costa (OCA) e a entrega de 9,2 quilômetros de rede trifásica na comunidade de Águas Paradas visam garantir maior estabilidade energética para a região, favorecendo seu desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida da população. A entrega simbólica ocorreu durante a apresentação do programa SC Levada a Sério – Prestando Contas em Lages para prefeitos e lideranças da Amures.

A ampliação da Subestação Otacílio Costa faz parte do Plano de Investimentos 2023-2026 da Celesc e consiste na substituição do transformador antigo de 9MVA (69/23kV) por um novo de 16,67MVA (138/23kV), ampliando a capacidade de transformação da subestação em 85%. O investimento total foi de R$ 9,95 milhões.

A Subestação Otacílio Costa, que atende atualmente 8.825 unidades consumidoras, agora está mais preparada para suportar o crescimento econômico da região e a expansão da demanda por energia elétrica.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, enfatizou a importância do investimento como parte de uma política de infraestrutura robusta. “A modernização da Subestação Otacílio Costa é um exemplo claro de como o Estado está preparado para acompanhar o crescimento econômico com responsabilidade e visão de futuro. Investir em energia é investir em oportunidades”, declarou o governador.

Já o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, destacou o papel estratégico do investimento para o futuro energético da região serrana. “Essa entrega representa mais do que uma melhoria técnica – é um compromisso com o desenvolvimento regional. Estamos garantindo energia para atrair investimentos, fortalecer a indústria local e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou.

O diretor de Distribuição da Celesc, Claudio Varella, explicou que a nova configuração reduzirá a sobrecarga no transformador. “A operação geral da subestação será mais eficiente, o que proporcionará um serviço de energia de melhor qualidade para os consumidores”, disse.

Além da troca do transformador, a Casa de Comando da subestação passou por uma reforma completa. As melhorias incluíram a substituição do telhado, pintura interna e externa, instalação de novos aparelhos de ar condicionado, troca do piso, ampliação do número de janelas, substituição das portas, além da atualização do sistema elétrico de iluminação e readequação da iluminação de emergência. Essas ações, embora indiretas, são fundamentais para garantir a melhora na operação da subestação.

Nova rede trifásica

A nova rede trifásica entregue nesta quinta-feira beneficia diretamente a comunidade de Águas Paradas e vai contribuir para o fortalecimento da infraestrutura energética da região. A iniciativa integra o plano da Celesc de substituição de redes monofásicas por trifásicas, que já resultou na implantação de mais de 500 km de novas redes em áreas rurais e regiões com potencial de crescimento econômico. Recentemente, mais 500 quilômetros de rede trifásica foram anunciados.

Mediante investimento de R$ 999.892,79, a rede implantada possui aproximadamente 9,2 quilômetros de extensão, conta com a instalação de 105 postes e utiliza cabo protegido de 35mm², garantindo mais robustez e confiabilidade ao fornecimento de energia elétrica. Com essa modernização, a comunidade de Águas Paradas passa a ser atendida pela subestação de Otacílio Costa, que se encontra a menos de 20 km de distância da localidade, substituindo o atendimento anterior feito pela subestação de São Cristóvão, situada a cerca de 75 km da comunidade.

Essa importante entrega proporciona maior segurança energética e abre caminho para o desenvolvimento econômico e social tanto da comunidade local quanto de todo o município.

A gerente da Celesc, Vanessa Arruda Salvati, destacou a relevância da obra: “A construção dessa nova rede representa um avanço fundamental para Otacílio Costa. Com energia de melhor qualidade e maior estabilidade, conseguimos atender de forma mais eficiente as necessidades da população e impulsionar o desenvolvimento da região.”