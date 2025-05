ANS amplia cobertura de mamografia obrigatória

Por que essa atualização da ANS é considerada tão importante?



Essa diretriz representa uma conquista significativa. Até agora, o direito à mamografia preventiva era restrito a mulheres entre 50 e 69 anos, o que ignorava uma parcela importante da população que já vinha sendo diagnosticada em estágios avançados da doença. Ampliar o rastreamento é salvar vidas.

O câncer de mama ainda é um desafio importante no país?



Sem dúvida. É o tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil. E sabemos que a detecção precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de cura e reduzir a mortalidade. Essa medida atende a uma demanda antiga de especialistas e da sociedade civil.

Qual o significado dessa mudança para a saúde suplementar como um todo?



É um sinal de amadurecimento. A saúde suplementar começa a olhar com mais atenção para o cuidado preventivo, não apenas para o tratamento curativo. Isso é essencial para a sustentabilidade do setor.

Existem desafios práticos para a implementação dessa diretriz?



Sim. As operadoras precisarão reforçar suas redes credenciadas, ampliar a capacidade de atendimento e informar com clareza suas beneficiárias. Uma medida técnica eficaz só tem efeito se chegar à prática da vida real.

E do ponto de vista da gestão, o rastreamento precoce representa um aumento de custos?



Na verdade, não. Diagnosticar precocemente é, em geral, muito mais econômico do que tratar a doença em estágio avançado. Além disso, melhora a qualidade de vida das pacientes e reduz o impacto social do adoecimento.

Como o Plano Brasil Saúde está se posicionando diante dessa atualização?



Vemos essa mudança como positiva e necessária. Nosso compromisso é com o acesso e a qualidade do cuidado. Oferecer exames de rastreamento a mais mulheres é um ato de responsabilidade clínica e humana.

Que expectativa o senhor tem para o futuro das políticas de prevenção no Brasil?



É animador ver a regulação caminhar para um modelo mais inteligente e atento à prevenção. Esperamos que essa seja apenas a primeira de muitas atualizações que coloquem a saúde da mulher e a prevenção no centro das atenções.