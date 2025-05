Cardeal Robert Francis Prevost é eleito Papa e adota o nome Leão XIV

O Vaticano anunciou nesta quarta-feira a eleição do novo Papa: o cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido como sucessor de Francisco e adotou o nome de Leão XIV. A decisão foi tomada durante o conclave realizado na Capela Sistina, reunindo cardeais de todo o mundo.

Logo após a definição, o novo pontífice apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde foi oficialmente apresentado ao público e saudou os fiéis que acompanhavam o anúncio na Praça de São Pedro. Como tradição, o anúncio foi feito com a frase latina “Habemus Papam”.

Natural dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost é conhecido por sua atuação pastoral e pela defesa do diálogo e da justiça social. Com a escolha do nome Leão XIV, ele se torna o primeiro Papa a adotar esse título desde Leão XIII, que liderou a Igreja entre 1878 e 1903.

A Igreja Católica agora inicia uma nova fase sob o comando de Leão XIV, que deverá enfrentar importantes desafios contemporâneos, como a renovação da fé, a aproximação com os jovens e o diálogo com diferentes culturas e religiões.